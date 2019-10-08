Политика Рябошапка назначил своим замом Трепака

2019-10-08 19:30 117

 

Бывший первый замглавы СБУ получил новую должность

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем генпрокурора. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Трепак в 1997 года окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел по специальности "правоведение".

С 2000 года он был призван на службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях. С 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого замглавы СБУ-начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 года был профессором кафедры Национальной академии СБУ, а затем до октября нынешнего года - доцентом кафедры уголовного права и криминологии ЛНУ им. Ивана Франко. Трепак имеет степень кандидата юридических наук и статус участника боевых действий на Донбассе.

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