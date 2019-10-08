Украина Техосмотр легковушки по новым правилам: сколько придется заплатить

2019-10-08 22:00 435

 

С 2022 года в Украине хотят ввести обязательный техосмотр легковых автомобилей, который был отменен восемь лет назад. Если это произойдет, то украинские автомобилисты вынуждены будут пойти на дополнительные, часто значительные, денежные траты, пишет autonews.ua.

Сколько будет стоить?

Точная цифра пока не известна. Сейчас для автобусов и грузовиков обязательный техосмотр стоит от 1 500 грн. Для легковых коммерческих автомобилей – чуть больше 1 000 грн. Но это только официально, без учета взяток.

Кроме того, следует учесть, что старым иномаркам, которых большинство в Украине, для того, чтобы пройти техосмотр, придется менять, как минимум, катализаторы и сажевые фильтры. А это дополнительные траты.

Так, для дизельного Audi A6 2003 года выпуска катализатор стоит более 20 000 грн, а сажевый фильтр – более 72 000 грн. То есть за них придется заплатить вместе около 3 500 долларов. Владельцу дизельного Renault Megane третьего поколения за эти детали придется заплатить чуть меньше – около 3 000 долларов.

В результате многие автомобилисты, оказавшись перед необходимостью значительных денежных затрат, попробуют пройти техосмотр за взятку. И не факт, что это у них не получится. Возможно, появится схема дачи «на прокат» сажевого фильтра и катализатора.

Коррупция неизбежна?

Официально считается, что сейчас во время техосмотра коммерческой техники коррупции нет. Однако, реальность показывает совсем другое. На украинских дорогах часто можно увидеть грузовики, которые выбрасывают в атмосферу клубы дыма, а также буквально разваливающиеся на ходу маршрутки.

Если обязательный техосмотр для легковых автомобилей все-таки введут, то на пунктах проверки технического состояния транспортных средств образуются большие очереди. Как в этих условиях будет вестись борьба с коррупцией?

Предполагается, что техосмотр будут проводить сертифицированные предприятия с использованием фото и видео фиксации. За самим процессом техосмотра будет тоже установлен контроль – специальной службой. Однако, высказывается мнение, что это всё равно не помешает появлению коррупционных схем.

Таким образом, украинским автомобилистам, особенно владельцам старых иномарок, следует готовить деньги, если они хотят ездить после 2022 года. Правда сколько конкретно – пока сказать никто не может.

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