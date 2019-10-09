Украина Укрзализныця назначила дополнительные поезда на праздничные выходные

2019-10-09 12:44 153

Укрзализныця назначила четыре дополнительных поезда на осенние выходные в честь Дня защитника Украины и Покрова Пресвятой Богородицы.

Данные поезда будут ходить из Киева до Ивано-Франковска, Рахова, Хмельницкого и Ужгорода, сообщает пресс-служба компании.

Кроме этого, для большего удобства путешествий украинцев Укрзализныця назначила региональный поезд сообщением Фастов – Шостка.

"В общем на праздники в самых популярных направлениях будут курсировать 13 дополнительных поездов", – говорится в сообщении.

Напомним, в этом году в октябре украинцы будут иметь три выходных подряд – 12, 13 и 14 октября.

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