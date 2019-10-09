Мир Турция начала масштабную переброску войск на территорию Сирии, чтобы вытеснить курдов

2019-10-10 10:41 192

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на турецкий источник, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирии рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Задачи турецких военных — заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы, сказал собеседник агентства, не став раскрывать другие детали.

Ранее в Министерстве национальной обороны Турции сообщили, что по итогам переговоров военных делегаций Турции и США в Анкаре достигнута договоренность о создании в Турции Центра совместных операций в отношении Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 4 августа, что Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии.

Анкара называет курдские отряды народной самообороны (Yekîneyên Parastina Gel, YPG), а также партию Демократический союз (PYD) террористическими организациями.

Исторяи вопроса:

В августе 1984 года Рабочая партия Курдистана (РПК) объявила войну официальным властям Турции, которая продолжается и сегодня. До 1999 года РПК выступала с радикальным требованием — провозглашение единого и независимого Курдистана, объединяющего курдские территории, которые ныне входят в государственные границы Турции, Ирана, Ирака и Сирии.