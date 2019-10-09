Украина Новые правила вызова скорой - Кабмин установил норму времени прибытия

2019-10-09 18:00 102

Согласно установленных стандартов, скорая должна прибыть за 10 минут

Правительство Украины определило стандарты доступности к публичным услугам. В документе, в частности, прописано, через какое время должна приехать на вызов бригада "скорой помощи".

Отмечается, что бригада "скорой" оказывает помощь в случаях, когда существует непосредственная угроза жизни и здоровью человека. Существует перечень симптомов, которые свидетельствуют о необходимости экстренной помощи.

Бригада "скорой помощи" и бригада спасателей ГСЧС обязаны прибыть по вызову в течение 10 минут (в пределах города) или 20 минут (если инцидент произошел за городской чертой).

Если на региональном уровне не определен механизм оказания медицинской помощи в неэкстренных случаях, к таким пациентам выезжают бригады скорой медицинской помощи в течение часа с момента получения обращения.

Новые стандарты на публичные услуги предусматривают и другие пункты, которые не касаются служб чрезвычайных ситуаций. Например, в каждом учебном учреждении необходимо наличие скоростного Wi-Fi Интернета, со скоростью минимум в 100 Мбит/с.

Указана необходимость компьютеризации учебных заведений: на каждые 300 школьников предлагается организовывать как минимум 2 компьютерных класса по 15 персональных компьютеров. Также согласно стандартов, во всех школах должны быть обустроены туалеты. Необходимо также организовать к ним доступность детей, которые находятся на инклюзивном образовании.