Политика Зеленский рассказал, при каких условиях покинет пост Президента

2019-10-10 23:00 117

Президент Украины Владимир Зеленский готов покинуть пост по требованию общества даже при отсутствии с его стороны нарушений законодательства. Об этом он заявил во время пресс-марафона в четверг.

"Я готов в тот момент, когда общество мне скажет - идите. Даже если я ничего не нарушу. Я не держусь сейчас за кресло. Это не было моей мечтой, это было моей целью, и я хотел, и хочу помочь Украине. Но я за это не держусь", - пояснил Зеленский.

Он также добавил, что такая позиция и у всей команды Президента.

Напомним, Зеленский заявлял, что глава Офиса Президента Андрей Богдан уволится по собственному желанию, если нарушит закон.