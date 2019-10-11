Мир Открывшего огонь в немецкой синагоге парня признали террористом

2019-10-11 18:33 198

Мужчина, устроивший стрельбу в немецком городе Галле, подозревается в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях. Его действия расцениваются как правоэкстремистский теракт.

"Немецкие следователи и федеральное правительство называют совершенное накануне нападение на синагогу в Галле в земле Саксония-Ангальт правоэкстремистским терактом. "То, что мы вчера пережили, было террором", - сказал генпрокурор при Верховном суде Петер Франк, передает Deutsche Welle.

По его мнению, нападающий хотел устроить массовое убийство в синагоге и вызвать международный резонанс", - говорится в сообщении.

Задержанного по подозрению в нападении 27-летнего Штефана Б. обвиняют в двойном убийстве и покушении на убийство еще в девяти случаях, В его машине были обнаружены устройства, в общем содержавшие четыре килограмма взрывчатки.

Тем временем министр юстиции Германии Кристина Ламбрехт заявила, что стрельба в Галле была атакой преступника-одиночки, который руководствовался антисемитскими и праворадикальными мотивам.

Напомним, 9 октября у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.