Украина В каких случаях паспорт-книжку на ID-карту менять необязательно

2019-10-12 12:00 114

В Украине на смену паспорту в формате книжечки, пришла ID-карта. Такой формат документа, удостоверяющего личность по нраву не всем. Впрочем, у таких людей есть шанс сохранить паспорт старого образца. Менять его не обязательно даже по достижению 25 или 45 лет. Главное – вовремя вклеить фото.

Горожанам, достигшим 25 или 45 лет не обязательно менять паспорт-книжечку на ID-карту. Правительство дает возможность сохранить документ старого образца, если вклеить вовремя фотографию. В админцентре поясняют, что для этого необходимо сделать 2 глянцевых снимка в формате 3,5х4,5. Вместе с готовым фото и паспортом необходимо обратиться в админцентр или миграционную службу, главное сделать это в 30-дневный срок со дня рождения. Отметим, что услуга по вклеиванию фото в паспорт бесплатная.

- Даже, если этот срок нарушить всего на 1 день, придется оформлять ID-карту, - сообщили в ЦПАУ.

К слову, удовольствие это не из дешевых. Так, оформление ID-карты в 20-дневный срок обойдется в 345 гривен, а в 10-дневный – в 471 гривну.