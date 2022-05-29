ВОЙНА В Украине Арестович назвал дату, когда ситуация на линии фронта начнет меняться в пользу Украины

2022-05-29 12:00

Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на фронтах Украины может резко начать меняться в пользу Украины именно после 15 июня. Тогда же очередная встреча министров обороны НАТО по Украине. Об этом сообщил Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 28 мая.

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"Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе – что у нас будет 15-16 июня, когда Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО", – сказал Арестович.

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Арестович подчеркнул, что после 15 июня ситуация на фронте резко может начать меняться в пользу Украины.

"Они попытаются как раз к 15-20 июня достичь каких-либо результатов, потому что дальше ситуация начнет меняться очень сильно. Это не будет немедленно, но будут приняты решения, показывающие перспективу", – добавил чиновник.

Напомним

Украинские военные ушли в контрнаступление на юге: рашисты понесли существенные потери и заняли оборону.