Украина Не выполняют своих функций: в Украине планируют массово закрывать тюрьмы

2019-10-12 13:00 597

 

В Украине планируется закрыть около трети тюрьм. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Так, по его словам, ведомство планирует отойти от принципа, по которому основным методом наказания преступников является лишение свободы.

"Лишать свободы должны лишь небольшое количество человек, очень ограничено. Потому что это, во-первых, неэффективно, во-вторых, очень дорого. Человек, который выходит из мест лишения свободы, а он не приспособлен к жизни, и совершает преступления снова. Тюремная система не выполняет свою функцию", - считает министр.

Малюська привел в пример опыт стран Европы, где к правонарушителям применяют наказание в виде программы коррекции, частичную изоляцию или ограничение передвижения с помощью электронного браслета.

"Ключевая реформа, которую мы задумали - мы будем искать финансирование, возможно, донорское, для того чтобы построить несколько тюрем по образцу той же Норвегии, современные, удобные, эффективные тюрьмы, которые используют немного энергии, энергоэффективные, где действительно можно было бы реально работать с заключенными, которые нуждаются в изоляции", - отметил он.

Минюст информирует, что сейчас в Украине более ста тюрем. Треть из них планируется закрыть и продать земельные участки, а вырученными средствами покрыть базовые затраты для строительства новых заведений.

Точных прогнозов Малюська не дает, однако предполагает, что, если начинать работу над воплощением проекта в 2020 году, Украине понадобится иностранное финансирование, чтобы построить новые места содержания заключенных.

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