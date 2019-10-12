Политика В МИД анонсировали скорый обмен пленными

2019-10-13 10:00 87

 

Новый обмен будет включать три группы людей, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Процесс нового обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ находится на завершающей стадии и предусматривает участие в обмене трех групп людей. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадима Пристайко в интервью Радио Свобода, которое было опубликовано в субботу, 12 октября.

"Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей (…) Скажем так, три группы людей, которых мы хотим обменять", - сказал Пристайко, отвечая на вопрос, идет ли речь только о пленных на Донбассе, или также о тех, кто заключен на территории РФ и в Крыму.

"Я хочу сказать, что этот процесс находится в завершающей стадии. Но ни сколько людей, ни даты, извините, я не могу вам сказать", - отметил министр.

На вопрос, сигнализируют ли о приближении освобождения приговоры, которые выносились в последние дни как в Донецке и Луганске, так и на подконтрольной территории Украины, Пристайко ответил, что это необходимая часть процесса.

Напомним, Пристайко также рассказал о содержании итогового документа нормандского саммита.

Ранее Зеленский заявлял, что дата нового обмена будет известна после нормандской встречи.

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