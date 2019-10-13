Политика Порошенко представил свой план по Донбассу

2019-10-13 15:00 45

 

Петр Порошенко в Лондоне назвал семь приоритетных шагов, необходимых для "избежания ловушки Кремля" для Украины на Донбассе.

Пятый президент Украины Петр Порошенко принял участие в заседаниях Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне. Об этом сообщает в субботу, 12 октября, сайт Евросолидарности.

"Формула Штайнмайера" в ее согласованном виде является чрезвычайно опасной, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружением незаконных военизированных формирований, переход украинско-российского участка границы под контроль Украины", - подчеркнул Порошенко.

Он вновь отметил, что сегодня Украина де-факто защищает восточную границу Североатлантического альянса.

Порошенко также призвал начать предметную дискуссию на уровне союзников относительно перспектив предоставления Украине Плана действий относительно членства в Альянсе в свете саммита НАТО в Лондоне в декабре 2019 года.

Лидер Евросолидарности отметил, что его партия будет и впредь надежно стоять на страже эффективного воплощения курса евроатлантической интеграции государства, приоритетность которого является требованием Конституции Украины.

Члены комитетов отметили значительный вклад пятого президента Порошенко в процессе реформирования Украины и интеграции страны с Европейским Союзом и НАТО, сообщает сайт Евросолидарности.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его предшественник Петр Порошенко подталкивает людей средствами и действиями к новому Майдану.

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