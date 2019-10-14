Мир В NASA обнаружили необъяснимую аномалию на краю Солнечной системы

2019-10-14 20:30 258

 

Ученые не могут назвать причину космического давления на краю гелиосферы

Зонды NASA Voyager зафиксировали аномальное давление на границе Солнечной системы с межзвездным пространством. Об этом сообщается на сайте агенства.

Сообщается, что зонды Voyager-1 и Voyager-2 передали информацию о необычном космическом давлении на краю гелиосферы. Границы гелиосферы одновременно являются и границами Солнечной системы с межзвездным пространством.

До сих пор астрономы считали, что ближе к краю Солнечной системы давление (вызванное частицами вроде электронов и ионов, которые нагреваются и ускоряются за счет магнитных полей и создают солнечный ветер), понемногу снижается и выравнивается за счет встречного давления из межзвездного пространства, которое создают иные звездные системы. Во время большей солнечной активности, когда Солнце выбрасывает большее количество плазмы, давление в гелиосфере растет, и, соответственно, снижается во время меньшей активности звезды.

В 2012 году зонды NASA Voyager-1 и Voyager-2 обнаружили, что давление на краю Солнечной системы намного выше, чем предполагали ученые, после того, как они измерили в этом регионе скорость солнечного ветра.

Астрофизики из Принстонского университете в Нью-Джерси узнали, что в гелиосферной мантии ударная волна от нашей звезды распространяется со скоростью примерно 300 километров в секунду. Это приблизительно в тысячу раз быстрее, чем скорость солнечного ветра в воздухе. Зная расстояние между зондами Voyager, специалисты из NASA определили, что давление на краю Солнечной системы, вызванное воздействием звезды на ионы и электроны, намного выше, чем предполагалось ранее.

Это означает, что существуют и другие факторы, из-за которых давление на таком огромном расстоянии от Солнца все равно растет. Этими факторами могут оказаться влияние частиц, магнитных сил или неизвестных космических объектов.

Ученые пока не знают, с чем связана эта аномалия. "Вопрос, почему космические лучи ведут себя по-разному внутри и снаружи гелиосферы, остается открытым", — отмечает автор исследования Джейми Ранкин.

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