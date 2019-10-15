Политика Глава МИД Украины озвучил компромиссы по Донбассу и чего Киев ждет от РФ

2019-10-15 12:43 219

Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в Люксембурге, выполнение минских договоренностей, в том числе формулы Штайнмайера, не может быть односторонним компромиссом со стороны Киева. От России ожидают встречных шагов.

 "Сделаны определенные шаги, они не легкие для Украины. Мы понимаем, что ожидаются сложные компромиссы, что вызывает недопонимание у общественности. Мы должны пройти свою часть сложного пути, ожидая, что мы принесем мир Украине", - сказал Пристайко.

"Удалось объяснить министрам, что конкретно хочет достичь президент Зеленский, и насколько велики шансы того, что Путин последует примеру трех стран (Украина, Франции и Германии), которые искренне пытаются достичь успеха в нормандском процессе", - сказал он.

Пристайко также сообщил, что в ходе встречи "разговор шел вокруг трех основных вопросов: что происходит на востоке Украины и каковы шансы на успех в Нормандском процессе, второй был посвящен реформам в Украине - что делается и что нужно сделать; и третий - евроинтеграционному пути Украины".

"Я думаю, что все коллеги-министры сегодня поняли, что Украина серьезно настроена продолжать курс на европейскую интеграцию - ничего не меняется ни по отношению к ЕС, ни по отношению к НАТО. Украина продолжит курс, который зафиксирован в Конституции", - заверил глава МИД.

Он также отметил, что у Украины есть "четкие красные линии" и она не согласится на федерализацию своих территорий, как условие урегулирования конфликта на Донбассе.

"Первое - Украина останется унитарным государством. Второе - она не будет изменять свою Конституцию, и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье - мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит", - сказал он.

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