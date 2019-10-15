Политика Рада готовит новые драконовские законы, украинцы в ярости: кто потеряет деньги

2019-10-15 19:30 231

В Раде рассматривают законопроект, который ударит по самому больному для украинцев

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Так, парламентская фракция «Голос» предлагает увеличить рабочие часы для учителей до 40 на неделю. В профсоюзе работников образования и науки нововведение вызвало панику.

«Глубокое беспокойство вызывают также предложения о запрете направления образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников гимназий, общее количество учащихся в которых составляет менее 50 человек; лицеев, основанных сельскими, поселковыми, городскими (городов с населением менее 50 тысяч) советами; лицеев, общее количество учеников 10-12 классов в которых составляет менее 300 человек. Будет осуществляться оплата труда педагогических работников таких учреждений образования исключительно за счет средств их учредителей», — говорится в сообщении.

Также фракция «Голос» предлагает отменить доплаты учителям за классное руководство, проверку учебных работ, заведование учебными мастерскими, кабинетами, спортивными залами, за обслуживание компьютерной техники и за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся, заведование библиотеками, работу с библиотечным фондом учебников, повышение ставки заработной платы за педагогическое звание «старший учитель».