Политика План работы Верховной Рады на сегодня: перезагрузка ВККС, прогулы и работа ГБР

2019-10-16 10:14 87

Сегодня Рада продолжит рассматривать во втором чтении президентский законопроект о перезагрузке и изменении порядка назначения в ВККС, а также внесет изменения в закон о Регламенте ВРУ. 

Как указано в плане работы ВРУ на 16 октября, утром нардепы завершат рассмотрение президентского, обозначенного неотложным законопроекта о сокращении состава Верховного суда с 200 до 100 человек и изменении порядка назначения членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).

Также депутаты намерены внести изменения в регламент Верховной Рады, в том числе ввести санкции за прогулы народных избранников.

В планах - рассмотрение во втором чтении поддержанного предыдущим созывом законопроекта о новых воинских званиях сержантского и старшинского состава ВСУ.

На рассмотрении еще три законопроекта в первом чтении - один о передаче правительству права устанавливать правила лицензирования хоздеятельности и два скандальных проекта главы налогового комитета, нардепа от "Слуги народа" Данила Гетманцева об изменении налогов, в том числе о повышении ставок на железорудное сырье с 8 до 10%.

Кроме того, в Раде рассмотря ратификацию соглашения с США относительно открытия информации о счетах американцев в Украине (применение закона Соединенных Штатов FATCA). У нардепов будет возможность окончательно согласовать создание единой государственной электронной системы в области строительства.

Еще два законопроекта в первом чтении планировали рассматривать на следующей пленарной неделе, но они оказались в плане работы на сегодня - об усилении ответственности за закупку за госсредства заведомо некачественных лекарств, а также насчет работы Госбюро расследований.

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