Украина Где в Украине уже стартует отопительный сезон: появилась интересная карта

2019-10-16 18:30 156

Во вторник, 15 октября в семи областях Украины было запущено отопление для жилых домов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития и ЖКХ на странице в Facebook.

В своих данных Минрегион опирается на предоставленную информацию из областных государственных администраций, а также Киевской городской государственной администрации.

Также было отмечено, что еще в 19 областях были обеспечены теплом объекты социально сферы – школы, больницы, детские сады и остальные.

В министерстве опубликовали инфографику относительно подключения отопления. Согласно ей, тепло есть в домах жителей Днепропетровской, Сумской (8 и 9% всего жилого фонда подключено на данный момент), Киевской, Хмельницкой (по 4% отопленных домов), Ровенской (16%), Житомирской (24%) и Ивано-Франковской, где обеспечены теплом почти половина жителей – более 45%.