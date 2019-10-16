Украина Правительство приняло законопроект об общежитиях

2019-10-16 20:00 234

На заседании в среду правительство приняло законопроект, который должен помочь в решении проблемы украинцев, которые живут в общежитиях. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Мы рассмотрели очень важный вопрос, определенным образом предложили решить проблемы людей, живущих в общежитиях. У нас много людей, которые живут в общежитиях, которые ранее, еще в советское время были построены и принадлежали к тому или иному имущественному комплексу", - сказал Гончарук.

По его словам, далеко не всегда эти общежития были нормально переданы в собственность общины или государства.

"Как следствие, люди, которые там живут, далеко не всегда имеют возможность нормально это приватизировать. Сегодня мы приняли законопроект, который мы представим в парламент, который должен решить это, усовершенствовать отдельные процедуры, мы там определенные также средства предусмотрели на то, чтобы компенсировать неотъемлемые улучшения, осуществленные в этих общежитиях, для того чтобы дать возможность людям, которые там проживают, спокойно приватизировать ту часть недвижимости, на которую они имеют право", - сообщил премьер.

Напомним, вечером 5 октября во втором общежитии Национального технического университета "Днепровская политехника" в Днепре треснула одна из стен здания.