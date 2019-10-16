Украина В ноябре Украину накроют три мощные магнитные бури

2019-10-16 20:30 183

 

В ноябре 2019 года украинцев ожидают три серьезных метеоудара.

Так, магнитные бури, по предварительным данным, накроют 11, 15 и 18 ноября. Метеозависимым людям следует быть предельно осторожными, пишет Ivona.

11 ноября 2019 года ожидается магнитная буря средней силы с незначительными последствиями. Астрологи прогнозируют повышение атмосферного давления.

Аналогичная магнитная буря произойдет 15 ноября 2019 года. Ее последствия ощутят на себе гипертоники и люди, страдающие от хронических головных болей.

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