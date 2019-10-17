Политика Рада приняла закон о стукачах - поймавшему коррупционера положено 10%

2019-10-17 12:10 189

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1010 об обличителях коррупции. Согласно документу, разоблачитель - физлицо, которое сообщило о возможных фактах коррупции или связанных с коррупцией нарушениях - если такая информация стала ему известна в связи с трудовой, профессиональной, хозяйственной, общественной, научной деятельностью, прохождением службы или учебы либо участием в предусмотренных законодательством процедурах, которые обязательны для начала такой деятельности, прохождения службы или обучения.

Право на вознаграждение имеет разоблачитель, который сообщил о коррупционном преступлении, размер которого или нанесенные государству убытки от которого в 5 тыс. и более раз превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на начало текущего года - 9 млн 605 тыс. грн).

Размер вознаграждения- 10% от размера коррупционного преступления, но не более 3 тыс. минималок (в текущем году это 12 млн 519 тыс. грн).

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