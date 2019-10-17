Украина У Зеленского решили официально премировать доносчиков

2019-10-17 17:00 204

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 17 октября, поддержало законопроект президента Владимира Зеленского о "гонорарах" за разоблачение взяточников.

В частности, за документ №1010 во втором чтении и в целом проголосовали 252 народных депутата, свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскролльте до конца страницы).

"Почему этот законопроект критически важен для нас? Мы понимаем, что коррупция стала чрезвычайно большой проблемой для всего общества. И преодолеть ее не в состоянии правоохранительные органы самостоятельно", – сообщила заместитель председателя комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко во время презентации законопроекта в парламенте.

"Поэтому мы вводим дополнительную юридическую защиту, дополнительные гарантии для обличителей, чтобы они могли стать активными участниками преодоления крупнейших коррупционных схем в Украине", – добавила она.

"Это выведет борьбу с коррупцией на новый уровень. Коррупционеры привыкли, что стоит остерегаться правоохранительных органов, но теперь фактически агентом прикрытия может стать каждый гражданин. Зная это, коррупционеры не будут чувствовать себя так свободно", – резюмировала народный депутат от фракции "Слуга народа".

Изменения в закон "О предотвращении коррупции" предусматривают:

обличителей коррупционеров будут поощрять премиями;

на любого чиновника, который распоряжается бюджетными средствами, можно будет пожаловаться, а правоохранители обязаны проверить информацию;

подавших жалобы украинцев будут защищать от увольнения, преследований, а их имена обещают держать в секрете;

обличителей должны информировать о том, как проходит расследование;

закон вступит в действие с 1 января 2020-го.

Что это значит для украинцев?

если вы узнали о крупной коррупции, злоупотреблениях, присвоении и растрате крупных сумм (например, это связано с вашей работой или ваш родственник владеет такой информацией), вы можете на этом заработать;

если такая схема действительно будет пользоваться популярностью, то она поможет сэкономить бюджетные деньги за счет того, что коррупционеров станет меньше.

Как правильно оформить жалобу:

жаловаться нужно в правоохранительные органы. Если пожаловаться в НАБУ, а это не их компетенция, они должны в течение трех дней об этом сообщить и рассказать, куда правильнее заявить о нарушении;

в жалобе обязательно должен быть факт, который можно проверить. Например, если вы знаете, что вашей школе выделили миллионы на замену окон, и при этом со всех родителей собрали деньги на новые стеклопакеты – в жалобе можно указать на этот факт;

на проверку есть 10 дней. О ее результатах обязаны сообщить тому, кто пожаловался. Если проверить быстро не получилось, срок могут продлить до 60 дней;

затем должен пройти суд, и уже судья решит, заработал ли обличитель премию. Деньги дадут только в том случае, если ущерб бюджету составил от 5 тыс. прожиточных минимумов (на данный момент это 9,6 млн грн). Максимальная награда – 3 тыс. минимальных зарплат (сейчас это 12,5 млн грн), а минимальная – 10% от пяти тысяч прожиточных минимумов (то есть 960 тыс. грн).

В Верховную Раду также будет внесен отдельный законопроект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс об уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации обличителями коррупции, передает СМИ.

В частности, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что уголовная ответственность позволит сократить количество предоставленной недостоверной информации.

"С анонимами есть вопросы. Мы уже договорились, что внесем отдельный законопроект изменений в УПК об усилении уголовной ответственности за предоставление недостоверной информации. Надо делать уголовную ответственность. Например, три года тюрьмы, если люди будут просто клевету делать. Таким образом, мы демотивируем людей, которые захотят "анонимками" решить свои дела", - резюмировал Арахамия.

Как сообщалось ранее, народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 12 сентября, поддержали законопроект №1069-2, который предусматривает ликвидацию Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг.

В частности, инициированный депутатами Данилой Гетманцем и Александром Дубинским (фракция "Слуга народа") документ в целом поддержали 296 парламентариев.