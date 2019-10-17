Украина Китайцы показали, как будут выглядеть локомотивы для Украины

2019-10-17 17:30 228

 

Компания CRRC готовит предложение по электровозам для Укрзалізниці

Китайская корпорация CRRC, один из крупнейших производителей электровозов и скоростных поездов в мире, готовит предложение по локомотивам для Укрзалізниці, передает корреспондент LIGA.net.

В рамках выставки RailExpo-2019, которая проходит в Киеве, CRRC показала, как будут выглядеть электровозы для Украины.

 

Как отметил заместитель гендиректора и главный конструктор CRRC Datong Чжао Мин Юань, компания думает о том, чтобы провести технические испытания на украинской железной дороге одного из локомотивов, который сейчас эксплуатируется белорусской железной дорогой.

Стоимость локомотивов от CRRC в компании не раскрывают. Говорят, она зависит от многих параметров - от объема заказа, комплектации и т.д.

По словам Чжао Мин Юаня, CRRC готова на 10% локализации в Украине с доведением до 40% и рассматривает сотрудничество с украинскими заводами. Это может быть, например, Львовский локомотиворемонтный завод и Днепровский электровозостроительный завод.

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>

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