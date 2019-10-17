Украина Минздрав предупредил, что украинцам грозит массовое ожирение

2019-10-17 19:00 183

 

Почти у трети взрослого населения Украины - проблемы с лишним весом, а 14% страдают от ожирения. Министерство здравоохранения исследовало культуру питания украинцев и предупредило о скором массовом ожирении. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

МОЗ вместе с частными компаниями провели исследование питания украинцев. Для этого более 1000 добровольцев ежедневно записывали и фотографировали все, что они едят на протяжении дня. Собрав данные за неделю, исследователи проанализировали их и пришли к неутешительным выводам.

Оказывается, что треть взрослого населения Украины имеет избыточный вес, а 14% страдают от ожирения. Причиной является абсолютно несбалансированное питание. В частности, мужчины потребляют в среднем в два раза больше суточной нормы соли, дети злоупотребляют картофелем и сахаром.

Специалисты посоветовали ввести в свой рацион больше овощей и фруктов, чтобы получать необходимые витамины и минералы.

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