Украина Первый снег. Синоптик предупредил украинцев об осадках и заморозках в ноябре

2019-10-17 21:30 192

 

Погода в Украине продолжает радовать теплом — в середине октября в страну пришло бабье лето. Однако, уже в ноябре ожидается холодная и снежная погода.

О том, какой будет в Украине погода в последний осенний месяц, рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

Как рассказал синоптик, ноябрь в Украине будет очень холодным. Первыми предвестниками зимы станут сильные холодные дожди, которые возможны уже в начале месяца — 7 и 8 ноября.

Затем ожидается короткое прояснение, после которого осадки снова вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября температура в Украине упадет еще сильнее, а ночью даже ожидаются заморозки.

В конце месяца в страну ворвется холодный фронт с Севера, который принесет морозы и дождь со снегом.

 Погода в Киеве по данным сайта Gismeteo также будет суровой — похолодание ворвется уже в начале месяца, а 4 ноября дневная температура резко опустится до нуля, хотя позже немного потеплеет. Также в первой половине ноября в столице ожидаются проливные дожди.

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