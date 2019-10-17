Политика Гладковский объявил голодовку

2019-10-17 18:30 156

 

Задержание не имеет к делу НАБУ о коррупции в оборонке, утверждает экс-замсекретаря СНБО. Бывший замсекретаря СНБО Олег Гладковский, задержанный в аэропорту Борисполь, в четверг, 17 октября, объявил голодовку. Об этом сообщает пресс-служба корпорации Богдан, президентом которой он является.

"Олег Гладковський называет незаконным его задержание и в знак протеста против произвола правоохранительных органов объявляет голодовку", - говорится в сообщении.

По его словам, никаких ограничений на выезд за границу никогда не было. Повесток с вызовами на допрос или проведения следственных действий не он также не получал. "Я все время сотрудничал с детективами НАБУ давая показания и необходимые пояснения", - говорит Гладковский.

"За последние полгода, как я вернулся в корпорацию Богдан, я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину", - отметил он.

Гладковский назвал задержание грязным пиаром и считает его политически мотивированным преследованием для "создание картинки для ТВ".

В то же время, нардеп от Евросолидарности Артур Герасимов утверждает, что информация о задежании Гладковского - фейк, а из аэропорта он отправился домой, сообщает ТСН.

"После того, как господин Гладковский был предупрежден, что у него есть ограничения на передвижения, он спокойно сел в автомобиль и уехал из аэропорта Борисполь домой. Сцена имела сценарий шоу, а потому начались задержания", - говорит он.

По его словам, задержание Гладковского не связано с Укроборонпромом, а связано с закупками автомобилей МАЗ.

Ранее СМИ сообщали, что Гладковский пытался вылететь из Украины, его не выпустили, а позже задержали детективы НАБУ.

В Бюро сообщили, что экс-чиновник задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В то же время, РБК-Украина со ссылкой на источники сообщает, что Гладковского задержали по двум уголовным делам. Первое уголовное дело касается закупки у дочернего предприятия компании Богдан автомобилей МАЗ для оборонного заказа. Второе - это неуплата налогов при растаможке картины, которую Гладковский завозил в Украину.

"При этом сам Гладковский утверждает, что все налоги были уплачены", - подчеркнул собеседник издания.

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