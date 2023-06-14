ВОЙНА В Украине США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $325 миллионов: что войдет

2023-06-14 16:48

Украина получит, в частности, 15 боевых машин пехоты Bradley и 10 бронетранспортеров Stryker.

Во вторник, 13 июня 2023 года, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета дополнительной военной помощи на сумму 325 миллионов долларов. Туда войдут, в частности, боеприпасы для комплексов NASAMS и HIMARS, а также БМП Bradley.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, это уже сороковое изъятие оборудования администрацией Байдена со складов Министерства обороны США для оказания помощи Украине с августа 2021 года. Отмечается, что этот пакет "включает ключевые возможности для помощи усилиям Украины вернуть свою суверенную территорию и поддержки украинских ПВО, которые мужественно защищают украинских солдат, гражданских лиц и критическую инфраструктуру, а также артиллерию, противотанковые системы и боеприпасы на сумму до 325 миллионов долларов".

В новом пакете помощи от США Украина получит:

дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS);

зенитные комплексы Stinger;

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

15 боевых машин пехоты Bradley;

10 бронетранспортеров Stryker;

противоброневые системы Javelin;

ракеты TOW;

противотанковые системы АТ-4;

более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранат;

подрывные боеприпасы для зачистки препятствий.

Кроме того, украинские военные получат средства поддержки тактической защищенной связи, запчасти и другое полевое оборудование.

Оружие для Украины: последние новости

США планируют предоставить Украине снаряды с обедненным ураном. Такое решение в администрации президента Байдена приняли после нескольких недель дебатов о том, как оснастить танки "Абрамс", которые передадут нашей стране.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия нарастит поставки Украине танков Leopard 1. При этом он отметил, что страна не сможет заменить каждый вышедший из строя танк.