Мир Япония присоединилась к программе NASA по освоению Луны

2019-10-18 17:35 114

Власти Японии приняли волевое решение присоединиться к программе NASA по освоению Луны, которая предполагает высадку на спутнике Земли до 2024 года.

Как сообщает NHK, которое приводит решение, которое было принято на заседании кабинета министров Японии.

“Мы решили принять участие в программе, будучи союзниками США и имея с ними прочные связи”, — приводит японское общественное телевидение слова премьер-министра Синдзо Абэ. По мнению главы японского правительства, его страна “внесет вклад в расширение рубежей человечества”.

Напомним, еще весной текущего года NASA  объявило о том, что новая программа освоения Луны получила название Artemis.

Она будет состоять из трех этапов:

Artemis 1 - предусматривает беспилотный полет установленного на SLS корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, запланирован на вторую половину 2020 года.

Artemis 2 - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту — намечен на 2022.

Artemis 3 -  NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году.

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