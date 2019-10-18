Украина Доллар опять вырос: что с валютным рынком

2019-10-19 12:30 276

 

Пятница на валютном рынке прошла очень динамично, но опять не в пользу гривны. Несмотря на период пиковых объемов налоговых платежей у клиентов — доллар продолжил расти.

Причем негатив для нацвалюты начался с самого утра. Рынок по доллару стартовал с уровней 24,89/24,93 гривны (что было же выше вчерашнего закрытия 24,86/24,90) и надежды некоторых покупателей на снижение котировок за счет эффекта дней бюджетных проплат — не сработали.

Экспортеры решили придержать валюту до максимально возможных котировок, а покупатели не оказались достаточно стрессоустойчивыми и запаниковали.

Результат — 25,01/25,05 гривен за доллар к 11:00 и 25,0350/25,07 — на 12:00. Основными покупателями валюты были нерезиденты и крупные импортеры энергоносителей. Но если импортеры еще активно «боролись за курс», то иностранцы оказались более податливыми в игре «на повышение». Этим воспользовались продавцы валюты и к обеду их стараниями и операциями спекулянтов курс подтянули до 25,07/25,0975 гривен за доллар.

Такой уровень котировок продержался до 14:10, а затем на межбанке уже остались фактически только спекулянты и мелкие запоздавшие по разным причинам покупатели.

За счет небольших по суммам спекулятивных сделок — доллар подтянули до 25,09/25,13 к 16:00. На этом же уровне пятничная валютная сессия и завершилась в 17:00.

Среагировал на продолжение роста курса на межбанке и наличный рынок, где к вечеру пятницы владельцы обменок подняли свои ценники еще на 10-15 копеек — до 24,95/25,10 гривен за доллар.

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