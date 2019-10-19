Мир Прорыв дамбы в России: число жертв возросло

2019-10-20 12:00 147

 

В результате инцидента погибли не менее 15 человек, еще 13 - числятся пропавшими без вести.

В результате прорыва дамбы в России, из-за чего четырехметровой волной смыло вагончики с рабочими, погибли 15 человек. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

Сообщается, что на данный момент известно о 13 погибших. Столько же человек числятся пропавшими без вести, еще 14 пострадали.

Также следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярском крае, которая могла стать причиной прорыва в артели в районе населенного пункта Щетинкино, сообщила старший помощник руководителя Главного управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия Ольга Шаманская.

"Есть версия, что это не единственная дамба - выше по реке прорвало ещё дамбу, что стало толчком для прорыва дамбы, от которой пострадали люди", - сказала она в эфире телеканала Россия 24.

Она отметила, что в настоящий момент к месту ЧС направляется руководство артели. "Руководство предприятия уже едет на место происшествия со списками рабочих", - сообщила Шаманская.

Ранее сообщалось о 12 погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае.

Напомним, в Красноярском крае РФ прорвало дамбу технологического водоема, вода хлынула в поселок вахтовиков.

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