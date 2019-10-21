Украина Украинцам напомнили о дате и правилах перехода на зимнее время

2019-10-21 17:30 174

 

В последнее воскресенье октября в Украине и многих странах Европы и мира принято переходить на зимнее время.

В 2019 году переход на зимнее время пройдет в ночь на 27 октября, время меняют в 4 часа утра.

Кроме опасности запутаться во времени, есть опасность перехода на зимнее время для организма. Эксперты отметили, что этот переход происходит легче, нежели на летнее время, но к нему также стоит подготовиться.

Врачи рекомендуют не переутомляться за несколько дней до перехода на зимнее время. Избегать сильных физических нагрузок, стрессов, алкоголя. Рекомендуется придерживаться режима сна на протяжении двух-трех недель перед переходом и начинать ложиться на 15 минут позже, чем обычно.

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