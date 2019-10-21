Мир ЕС начал ратификацию соглашения о Brexit

2019-10-21 19:30 195

 

В Евросоюзе приступили к процессу ратификации сделки, но внимательно следят за событиями в Лондоне.

Европейский Союз запустил процесс ратификации нового соглашения о Brexit с Великобританией. Об этом в понедельник, 21 октября, заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

"Мы со своей стороны, конечно, очень тщательно следим за событиями в Лондоне на этой неделе. ЕС со своей стороны начал процесс ратификации. Мишель Барнье в воскресенье предоставил последнюю информацию послам 24 стран, и сегодня он предоставит информацию соответствующему комитету Европарламента в Страсбурге", - сказала она.

Андреева также отметила, что Еврокомиссия "приняла к сведению" результаты субботнего голосования в британском парламенте и добавила, что письма Бориса Джонсона об отсрочке не меняют процедуру ратификации.

Как известно, соглашение о Brexit должна ратифицировать не только британская сторона, но и Европарламент, который на этой неделе проводит пленарную сессию.

Голосование за соглашение в парламенте Великобритании должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второе, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.

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