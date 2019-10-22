Украина Массовое отравление химикатами в аэропорту Борисполь - много пострадавших

2019-10-22 08:40 381

В киевском аэропорту Борисполь около пятидесяти человек обратились за медицинской помощью после выброса в воздух вредных веществ во время обработки полей.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, один сотрудник авиакомпании SkyUp доставлен в больницу.

"Дополнительно с жалобами на ухудшение самочувствия обратилось около 50 человек, медицинский осмотр которых проводится на месте", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее аэропорт Борисполь остановил работу из-за аммиака. Аэропорт приостановил работу терминалов из-за обработки близлежащих полей амиаковместительными веществами. Позже аэропорт возобновил работу поскольку качество воздуха соответствовало нормам. Но очевидцы на странице аэропорта сообщали, что двух сотрудниц аэропорта забрала "скорая". И причиной ЧП якобы стала цистерна с химическими веществами на территории аэропорта.