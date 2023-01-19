ВОЙНА В Украине роССия перебрасывает военных в Беларусь в железнодорожных цистернах - СМИ

2023-01-19 16:30

 

Транспортируют ли таким образом военную технику и боеприпасы в Беларусь, пока неизвестно.

Российская Федерация использует железнодорожные цистерны для переброски своих военнослужащих на территорию Беларуси.

Как сообщает беларуское издание "Наша Ніва", таким образом россияне вводят в заблуждение спутниковый и визуальный мониторинг грузов. Транспортируют ли таким образом военную технику и боеприпасы в Беларусь, пока неизвестно.

"Генштаб ВСУ 29 декабря сообщал, что у украинских границ находится вдвое меньше российских военных чем было 24 февраля. Однако информация "Нашей Нивы" о переброске российских войск в цистернах свидетельствует о том, что присутствие российских войск в Беларуси может быть больше", - отмечает издание.

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В конце 2022 года украинские пограничники сообщали, что на беларуской территории находятся более 10 тысяч российских солдат и этих сил недостаточно для повторного наступления на Украину.

В Беларуси 16 января стартовали совместные с Россией летно-тактические учения авиационных подразделений Вооруженных сил, входящих в состав авиационного компонента "региональной группировки войск".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что, по данным украинской военной разведки, вероятность нового вторжения российских оккупантов с территории Беларуси в ближайшие недели остается низкой.

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