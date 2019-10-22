Мир Нетаньяху не смог: В Израиле назревает новая волна политического кризиса

2019-10-22 12:44 81

В Израиле назревает новая волна политического кризиса, которая может обернуться новыми выборами. Лидер "Ликуд" Биньямин Нетаньяху оставил попытки сформировать новое правительство с участием партии своего конкурента "Кахоль Лаван" Бени Ганца.

"В последние недели я приложил все усилия, чтобы заставить Бенни Ганца сесть за стол переговоров, все усилия по созданию широкого национального правительства, все усилия, чтобы избежать повторных выборов", - сказал Нетаньяху, которому в понедельник исполнилось 70 лет.

Нетаньяху заявил, что он не смог сформировать правительство после сентябрьских выборов и возвращает мандат президенту Израиля Реувену Ривлину. Ривлин намерен поручить Ганцу работу по формированию нового правительства. У него будет 28 дней на выполнение этой задачи.

Партия Ганца "Кахоль Лаван" заявила о намерении сформировать "правительство либерального единства".

Если и Ганц потерпит неудачу, в течение трех недель любой депутат Кнессета может попытаться сформировать коалицию. Но если и это никому из парламентариев не удастся, стране не избежать проведения новых выборов через 90 дней.

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