Спорт Шахтер — Динамо Загреб. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги чемпионов

2019-10-22 19:00 75

Букмекеры сделали свои прогнозы на поединок третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер (Украина) — Динамо Загреб (Хорватия).

Матч между Шахтером и загребским Динамо состоится сегодня, 22 октября, в 19.55 по киевскому времени.

Британская контора William Hill считает фаворитом Шахтер — его победа соответствует коэффициенту 1,7, тогда как выигрыш Динамо Загреб — «кэфу» 5,25. Коэффициент на ничью равен 3,6.

Поединок третьего тура Шахтер (Украина) — Динамо Загреб (Хорватия) состоится в Харькове на стадионе Металлист сегодня, 22 октября, в 19.55 по киевскому времени.