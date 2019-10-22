В Украине изменили правила получения водительских прав - все будет сниматься

В Украине изменились процедуры выдачи удостоверений водителя, подготовки водителей и аккредитации автошкол.
Источник: главный сервисный центр МВД
Детали: В министерстве разъясняют, что с 19 октября вступило в силу соответствующее постановление Кабинета министров. Изменения касаются, прежде всего, будущих водителей и автошкол.
Предусмотренные постановлением меры обеспечивают уменьшение административного давления в сфере подготовки водителей транспортных средств, упрощают процедуру аккредитации заведений, совершенствуют процедуру получения и обмена водительского удостоверения.
Основные нововведения, касающиеся процедуры подготовки водителей:
допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращен с 10-ти до 2-х лет;
во время сдачи экзаменов возможна фото- и видеофиксация;
свидетельство об окончании заведения по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей в бумажном виде выпускникам автошкол не выдается, оно в электронном виде вносится в Единый государственный реестр МВД.
Кроме этого, в процедуре взаимодействия территориальных органов по предоставлению сервисных услуг МВД с учреждениями по подготовке водителей введен электронный обмен информацией: преподаватели и инструкторы по вождению будут обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о деталях проведения теоретических и практических занятий.
Процедура получения водительского удостоверения также претерпевает изменения, основные из которых таковы:
получить или обменять водительское удостоверение теперь невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
в особых отметках водительского удостоверения указываться группа крови владельца удостоверения.
Также изменилась процедура аккредитации автошкол. Эта функция перешла от Главного сервисного центра МВД к региональным сервисным центрам МВД.