Украина фото Стали известны детали взрыва на Пушкинской - погиб бывший морпех и боец АТО

2019-10-23 08:39 219

Минувшей ночью произошел взрыв центре Киева. По предварительным данным, на улице Пушкинской взорвалась граната. 

"Серьезный взрыв только что произошел в центре города – по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", – говорится в сообщении Киев Оперативный в Facebook.

Один житель столицы погиб на месте. Второго забрала карета скорой помощи, однако по пути он скончался от полученных ранений.

По словам очевидцев, мужчины, которые погибли, сидели на ступеньках бара и крутили в руках гранату. В один момент боеприпас выпал из рук и сдетонировал. Также по предварительной информации, один из погибших был участником АТО на Донбассе.

По другой версии, озвученной в СМИ, около бара произошел конфликт между охранником и военным. Последний достал гранату, которая взорвалась у него в руке.

Правозащитник Алексей Малютин сообщил, что взрыв произошел на Пушкинской 34, два человека погибли.

"Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату", - написал он на своей странице в Facebook.

Позднее стало также известно, что погиб бывший морской пехотинец, гвардеец батальона Донбасс и основатель благотворительного фонда Купол Виктор Дегтярев. 

"Киев, Пушкинская, 34 - взрыв унес жизни двух. Сенсей "Купол" ушел в небо. Страна потеряла живую легенду. Что и как пока не понятно. Ведутся следственные действия ", - сообщил экс-участник АТО Сергей Тищенко на своей странице в Facebook.

Гибель двух человек в результате взрыва в центре Киева полиция расследует, как умышленное убийство, соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника ГУМВД Киева Германа Приступу.

Приступа подтвердил, что один из погибших, 1966 года рождения, бывший морской пехотинец, который служил в АТО.

Второй погибший – охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

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