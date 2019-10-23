Украина фото В Коцюбинском Киевской области выкрали 3-месячного ребенка - введен план "Перехват"

2019-10-23 14:13 201

В Коцюбинском Киевской области женщина похитила 3-месячного ребенка. Накануне она познакомилась с мамой мальчика и представилась волонтером. 

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, "волонтер" предложила матери ребенка, которая сама воспитывает сына, обменять детские вещи. Женщина дала злоумышленнице подержать ребенка, а та быстро села в машину и уехала в неизвестном направлении.

У злоумышленницы были черные волосы, она была одета в жилет синего цвета и джинсы, а также имела очки.

По данным "Киев оперативный" у "волонтерки" были веснушки, на вид ей 25 лет. Ребенка похитили на ул. Доковская, 5Б. Мальчик был одет в разноцветный комбинезон и коричневую вязаную шапку.

Злоумышленница приехала на машине Daewoo Lanos серого цвета с номерами 68268 КЕ.

Если у кого-то есть какая-то информация о местонахождении малыша немедленно звоните в полицию!

"Информатор" утверждает, что правоохранители также ищут машину Chevrolet Aveo с номерами АИ 4550 ИВ, эта машина может быть причастна к похищению ребенка.

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