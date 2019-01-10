Мир фото Похитители потребовали за жену олигарха 9 млн евро в криптовалюте Monero

2019-01-10 13:44 198

В Норвегии похитили жену одного из самых богатых людей страны — бизнесмена Тома Хагена. Как сообщает местное издание VG со ссылкой на полицию, 68-летняя Анна-Элизабет Фалькевик пропала более двух месяцев назад, 31 октября 2018 года, однако информацию о похищении в целях безопасности долгое время не обнародовали.

9 января полиция Норвегии официально заявила, что расследует дело о предполагаемом похищении супруги миллионера. Расследованием громкого похищения занимаются не только норвежские правоохранительные органы, но и Европол и Интерпол.

Полиция предполагает, что женщину похитили из дома в Лёренскуге, хотя следов взлома не обнаружено. В доме была обнаружена записка с требованием заплатить за освобождение Фалькевик 9 млн евро в криптовалюте Monero.

Правоохранители изначально советовали родственникам не платить выкуп и контактировали с преступниками через некую "электронную платформу". Похитители угрожали убить свою жертву, а в декабре не смогли предоставить доказательств того, что она до сих пор жива.

Муж похищенной женщины - 68-летний бизнесмен Том Хаген занимает 172-ю строчку с списке 400 самых богатых людей страны. Он владеет крупной энергокомпанией Elkraft AS и вложился в недвижимость, а его состояние оценивается в 1,7 млрд крон (170 млн евро).

Супруги давно отошли от дел и живут в скромном уединенном доме. Свой бизнес они передали троим взрослым детям в возрасте 30-40 лет. Семейным делом управляет старшая дочь Хагена, которая является членом совета директоров 12 компаний ее отца.