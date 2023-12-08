ВОЙНА В Украине Стало известно, сколько тысяч украинских детей выкрали оккупанты

2023-12-08 17:32

Власти Украины имеют официальные данные о депортации почти 20 тысяч детей на россию. Такие данные озвучил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Укринформ.



"Сейчас есть цифра более чем 19 540 официально подтвержденных депортированных украинских детей. Если мы будем возвращать одного ребенка каждый день, то нам нужно 55 лет. И это на фоне того, что рф каждый день продолжает депортировать все новые и новые группы украинских детей с территории нашей государства", - рассказал Лубинец во время международной конференции по правам человека Свобода или страх.

По его словам, украинская власть сейчас имеет очень много инициатив по этому поводу.

"Да, к сожалению, у нас не очень много инструментов, как нам вернуть всех украинских депортированных детей. Но мы ищем все новые и новые конкретные инструментарии, как мы можем возвращать наших украинских детей", - добавил омбудсмен.