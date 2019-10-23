Украина В Минсоцполитики упростили правила получения субсидии: появилось детальное объяснение

2019-10-23 19:30 165

 

В Министерстве социальной политики рассказали, как высчитывается процент платежа в формуле субсидий

На официальной странице ведомства в Фейсбук украинцам пояснили, что в постановлении об упрощении условий назначения субсидий, принятом 20 октября, действительно есть вызвавший споры пункт об изменении в формуле процента с 15 до 20%.

Этот пункт вступит в силу 1 мая 2020 года и не распространяется на нынешний отопительный сезон. В министерстве подчеркнули, что размер госпомощи в этом отопительном сезоне не уменьшится. В свою очередь, в бюджете на 2020 год на выдачу субсидий заложено более 47 миллионов гривен.

В министерстве подчеркнули, что принцип расчета субсидий не изменился и будет определяться индивидуально: чем меньше доходы, тем меньше обязательная часть оплаты за коммуналку.

«Этот шаг направлен на усиление адресности и не повлияет на наименее обеспеченные категории получателей субсидий. При этом изменение процента будет иметь последствия для получателей с самыми высокими доходами — так их размер субсидии уменьшится. Освободившиеся средства будут направлены на расширение программы помощи малообеспеченным семьям, имеющим доходы ниже прожиточного минимума. А это значит — что в действие вступает еще один принцип — адресность. Переправить поддержку тем, кто в ней действительно нуждается», — отмечается в сообщении ведомства.

 

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