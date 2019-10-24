Украина В Кабмине признали, что воздух в больших городах опасен, но дышать можно

2019-10-24 11:43 213

В Кабмине Гончарука попытались успокоить украинцев по поводу загрязнения воздуха. Чиновники, ссылаясь на данные Гидрометцентра, заявляет, что состояние воздуха в стране соответствует допустимым показателям, присущим этому времени года.

В то же время констатировали, что воздух в украинских городах не является особо чистым и безопасным.

"Гидрометцентр фиксирует значительные выбросы в воздух в промышленных городах, в частности в Мариуполе, Днепре, Каменском и Запорожье. Основным источником загрязнения являются выбросы предприятий, а в других городах - автомобильный транспорт", - сказано в сообщении.

В пяти областях сейчас тушат шесть очагов тления торфа. Это касается Житомирской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областей. К ликвидации пожаров привлекли почти 80 спасателей и 26 единиц техники.

Что касается решения экологической проблемы, то в Кабмине заявили о намерении делать это комплексно. Так, хотят наладить систему автофиксации опасных выбросов на предприятиях с онлайн-доступом к ней; усилить контроль за соблюдением эко-законодательства; развивать общественный транспорт для борьбы с автомобильными выбросами.

Украинцев также призвали не сжигать сухие листья и напомнили о штрафах за это нарушение: 340-1360 гривень для граждан и 850-1700 - для должностных лиц.