ВОЙНА В Украине Украинцы смогут увидеть Розовую Луну: в чем суть романтического названия и что нельзя делать

2023-04-06 22:09

С 6 апреля и до конца недели украинцы смогут наблюдать Розовую Луну. Несмотря на свое название, это полнолуние не будет буквально розовым.

Об этом сообщает CNN. Полнолуние началось с вечера среды, и оно достигло своего пика рано утром в четверг в 00:34 по восточному времени.

Розовая Луна видна жителям Северного и Южного полушарий, при этом полнота Луны не сильно отличается для человеческого глаза за день до или после пика.

Для оптимального просмотра розовой луны рекомендуется найти место с минимальным световым загрязнением и с четким обзором неба. До конца недели люди также могут следить за Венерой и Марсом, так как они будут находиться довольно близко к Луне в ночном небе.

Название Розовая Луна – это дань обильным цветущим цветам и деревьям, которые приносит весенняя погода. В частности, это явление получило свое название от ярко-розового полевого цветка Phlox subulata, который растет в густом ковре яркой листвы, обычно называемой ползучим флоксом, моховым флоксом или розовым мохом. Этот полевой цветок произрастает в восточной части Северной Америки и часто привлекает бабочек, которые предвещают приход весны .

Апрельское полнолуние этого года является первым полнолунием весны, также известным как пасхальное полнолуние. Это лунное событие имеет особое значение для тех, кто празднует Пасху, поскольку дата религиозного обряда приходится на воскресенье после того, как пасхальная луна появляется на ночном небе.

Что нельзя делать в Полнолуние:

Нельзя конфликтовать с другими людьми;

Нельзя проявлять агрессию;

Нельзя принимать важные решения;

Нельзя делать предложение руки и сердца и жениться.

Что можно делать в Полнолуние:

Строить планы и ставить цели;

Помириться с теми, с кем вы в ссоре;

Думать о чем-то хорошем, приятном и положительном.

Напомним, несмотря на то, что Луна с Земли выглядит, как серый и относительно неинтересный камень, на самом деле, она богата цветами и значительно интереснее. Но для этого нужно присмотреться к ней гораздо пристальнее, чем это позволяет человеческий глаз.