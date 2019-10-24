Украина Из-за матча Динамо-Копенгаген сегодня будут перекрывать три станции киевского метро

2019-10-24 12:11 195

Сегодня работа киевского метро будет продлена на 1 час в связи с футбольным матчем между "Динамо" (Киев) и "Копенгагеном" (Дания). 

"Внимание! Изменения в работе станций. В ночь с 24 на 25 октября работа столичной подземки будет продлена на 1 час", -  сообщает пресс-служба столичной подземки.

При этом перед началом матча возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская", а после окончания футбола - на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 01:15. Дополнительный час работы прилагается к обычному расписанию каждой станции.

Напомним, поединок "Динамо" - "Копенгаген" начнется сегодня на НСК "Олимпийский в 22:00.

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