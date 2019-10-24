Украина В Ужгороде растет количество заболевших дифтерией

2019-10-24 20:30 219

 

В городе вводят противоэпидемические мероприятия, чтобы остановить распостранение заболевания.
В инфекционную больницу Ужгорода уже направили 15 человек с клиническими признаками дифтерии. Об этом в четверг, 24 октября, сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, лиагноз пятикурснику медицинского факультета №2 медики установили 17 октября по результатам исследования в бактериологической лаборатории. После того в больницу попали двое, которые контактировали с больным студентом УжНУ, а вчера еще 12.

"У двух из этих госпитализированных проявились клинические признаки дифтерии, поскольку прошел инкубационный период. Хотя они попали в больницу без жалоб", - рассказал начальник управления здравоохранения Ужгородского горсовета Василий Решетар.

По его словам, чтобы остановить вспышку заболевания, специалисты разработали схему определенных противоэпидемических мероприятий. В частности, составили график прививки студентов и преподавателей разных факультетов УжНУ. Для этого в городе выделили 8000 доз вакцин.

Как утверждают в горсовете, город обеспечен на 100% вакцинами против дифтерии, но нет противодифтерийной сыворотки. Все 8 доз, которые были в областной клинической инфекционные больнице, использованы. "У всех госпитализированных легкое течение заболевания, хорошо, что не в тяжелом состоянии. Все дозы сыворотки мы использовали", - сказал директор больницы Михаил Поляк.

Сейчас руководство УжНУ направило запрос в посольство Индии по поставке партии сыворотки непосредственно в Ужгород, сообщил первый проректор УжНУ Александр Сливка. Кроме того, ограничили учебный процесс на медицинском факультете №2, рассматривается такая же возможность для студентов другого медицинского факультета и стоматологического факультета.

В Ужгороде работает восемь пунктов прививки на базе семейных амбулаторий, обустроены еще три пункта в Ужгородском национальном университете.

По данным Укринформа, жители города сделали за день 1000 вакцин против дифтерии - больше чем за прошлый месяц.

В то же время, в Минздраве сообщили о перераспределении для Закарпатья 20 доз противодифтерийной сыворотки из других регионов Украины и позволят внепланово вакцинировать студентов-иностранцев, сообщает УНИАН.

Напомним, о первом случае дифтерии на Закарпатье стало известно 21 октября. Минздрав подтвердил один лабораторно доказанный случай заболевания.

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