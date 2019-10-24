Украина В Кабмине сообщили, когда в Украине вырастет средняя зарплата

2019-10-24 22:00 132

Правительство составило консервативный и оптимистичный сценарии роста заработной платы в Украине. Согласно консервативному прогнозу правительства, в 2020 году она возрастет до 472 долларов, в 2021 году — 531 долларов, в 2022 году — 593 долларов.

Согласно оптимистическому прогнозу Кабмина, в 2020 году зарплата вырастет до 506 долларов, в 2021 году — 619 долларов, в 2022 году — 726 долларов.

Согласно консервативному прогнозу, после роста в 2018 году на 12,5% реальная зарплата в 2019 году увеличится на 11,1%, в 2020 году — на 10,1%, в 2021 году — 7,5%, в 2022 году — 7,2%.

По оптимистическому прогнозу, реальная зарплата в 2020 году вырастет на 10,4%, в 2021 году — на 10,9%, в 2022 году — на 9,8%.

Также в правительстве оценили будущий уровень безработицы. По пессимистическому сценарию он будет снижаться с 8,6% в 2019 до 8,1% в 2020, 7,9% в 2021 и 7,5 в 2022. Оптимистичный прогноз дает снижение 7,3%, 6,7% и 6,1% соответственно.

Ранее мы сообщали о том, что Кабмин упростил регистрацию иностранных представительств в Украине.