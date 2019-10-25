Мир Стало известно, почему зависли новостные ленты Facebook и Instagram

2019-10-25 16:29 186

Пользователи по всему миру жалуются на неполадки в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Сбои с работе Соцсетей начались еще ночью. Facebook не работает у жителей США, Канады, Кубы. На неполадки в Instagram жалуются в США, Великобритании, Португалии, Германии, Польше, на Кубе и в России.

Downdetector зафиксировал, что у 45% пользователей Facebook не обновляется новостная лента, 19% не могут войти в свой аккаунт, у 34% полностью не работает социальная сеть.

83% пользователей Instagram не могут посмотреть ленту новостей, у 7% не открываются сторис, у 9% не работает веб-сайт.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Facebook заблокировал российскую фабрику троллей в Instagram

2019-10-23 09:15 477

фото Мошенники придумали новый способ взлома страниц в Instagram - как это работает

2019-09-27 21:35 1752

В работе поисковика Google произошел глобальный сбой

2019-09-17 12:43 1206

Facebook хранил 419 млн телефонов пользователей в свободном доступе

2019-09-09 12:15 1782

Еще новости в разделе "Мир"

Стало известно, почему зависли новостные ленты Facebook и Instagram

2019-10-25 16:29 186

В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов

2019-10-25 14:15 225

Майдан в Чили победил - президент обязался выполнить требования протестующих

2019-10-24 10:15 360

Стратегические бомбардировщики США 12 часов кружили над Черным морем

2019-10-23 15:14 606
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Стало известно, почему зависли новостные ленты Facebook и Instagram 2019-10-25 16:29 186
В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов 2019-10-25 14:15 225
Майдан в Чили победил - президент обязался выполнить требования протестующих 2019-10-24 10:15 360
Стратегические бомбардировщики США 12 часов кружили над Черным морем 2019-10-23 15:14 606

Лента

19:35 Бывший глава Нацполиции Князев сейчас работает на Авакова бесплатно
18:37 "Фармак" кулуарно затягивает суды по "Корвалолу"
18:30 НАБУ открывает новое дело против мэра Киева - Кличко подозревают в госизмене
17:33 За оскорбление иностранца в Нью-Йорке ввели штрафы в 250 тысяч долларов
16:29 Стало известно, почему зависли новостные ленты Facebook и Instagram
ГРАФИК 15:34 С 27 октября запустят ночной экспресс аэропорт Борисполь - Киев
14:54 Будівельний схемщик Кудрявцев може стати заступником міністра розвитку громад та територій, – ЗМІ
14:46 "Результат не удовлетворяет" - Михайличенко разобрал ошибки в матче с Копенгагеном
14:15 В Японии во время выставки украли бриллиант ценой почти в 2 млн долларов
13:41 Генсек НАТО Столтенберг сделает важное заявление в Верховной Раде