Украина Главу Минфина Маркарову заподозрили в аферах с элитной недвижимостью в Киеве

2019-10-25 11:43 156

Министра финансов Оксану Маркарова заподозрили в аферах накануне банкротства банка, совладельцем которого она была.

Как говорится в расследовании программы "Схемы", чиновница вывела из активов банка на свою фирму более 4000 кв. м. элитной недвижимости на Подоле, заплатив за имущество в несколько раз меньше его залоговой стоимости.

По данным расследователей, в 2019 году государственный Укрэксимбанк дал 38 млн евро в кредит компании братьев Клюевых Укрподшипник. Клюевы в виде залога предоставили банку недвижимость в исторической части Киева. Это дом на улице Борисоглебская площадью 4,5 тысячи кв.м. Владельцем передаваемого в залог здания был Актив-банк, который принадлежал Клюевым.

После того, как братья получили кредит, они решили продать Актив-банк. В 2013 году его владельцем стали супруги Оксана Маркарова и Даниил Волынец. В 2014 году национальный регулятор признал Актив-банк неплатежеспособным.

"Схемы" выяснили, что накануне банкротства банка супруги продали заложенное Клюевыми имущество на Подоле за 60 млн грн. Это вдвое дешевле залоговой стоимости по ипотечному договору с Укрэксимбанком.

Для оценки стоимости недвижимости Актив-банк Маркаровой-Волынца наняли фирму Истерн консалтинг групп, которой Маркарова руководила ранее. А покупателем оказалась фирма Синоним, совладелицей которой, по данным реестра юридических лиц, в то время была Маркарова.

Также журналисты выяснили, что вместо 60 млн грн фирма Синоним перевела Актив-банку за недвижимость только 16 млн грн.

Дом на Подоле мог быть продан только с согласия Укрэксимбанка. Госбанк для продажи недвижимости поставил три условия, среди которых ее стоимость - не ниже 130 млн грн. Ни одно из условий, как выяснили Схемы, не было выполнено Актив-банком.

После того как дом на Борисоглебской был продан, Укрэксимбанк начал судиться за залоговое имущество. Судебное разбирательство длится до сих пор.

Оксана Маркарова утверждает, что на момент приобретения недвижимости она вышла из состава акционеров Актив-банка и из состава учредителей компании-покупателя дома на Борисоглебской.

В то же время министр подтвердила, что ее муж - один из акционеров банка в доме на Борисоглебской, и его банк арендует в нем помещение.


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