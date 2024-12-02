Политика Трамп открыто объявил, что назначит на должность главы ФБР своего проверенного человека

2024-12-02 10:27

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что планирует назначить на должность главы ФБР лояльного ему человека – экс-сотрудника Национальной безопасности Кеша Пателя.

Таким образом, новоизбранный лидер страны планирует избавиться от нынешнего директора ФБР Кристофера Рэя, чьи полномочия должны истечь еще только в 2027 году.

Патель в первый срок Трампа был советником директора национальной разведки и министра обороны, ранее призвал лишить ФБР его роли по сбору разведданных и очистить его ряды от любого сотрудника, отказывающегося поддерживать Трампа.

Он также критиковал расследование ФБР о том, вступал ли предвыборный штаб Трампа в сговор с целью вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Напомним, после того, как Трамп покинул Белый дом, агенты ФБР провели обыск в его имении во Флориде, чтобы изъять секретные документы, расследовали его попытки отменить результаты выборов 2020 года и расследовали действия людей, штурмовавших Капитолий США в его поддержку.