Мир Разведка Германии в сотрудничестве с ФБР США разоблачила российского шпиона

2023-01-27 13:33

После ареста сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) за шпионаж в пользу оркостана в конце прошлого года задержан его предполагаемый сообщник. Об этом сообщает офис генерального прокурора в Карлсруэ.

Мужчину, Артура Е., подозревают в том, что он доставил на россию секретную информацию, которую собирал сотрудник BND, и передал ее российской секретной службе.

Курьер был арестован когда он прибыл из США в аэропорт Мюнхена. Задержанный является гражданином Германии и не является штатным сотрудником BND.

Обвиняемый подозревается в пособничестве в государственной измене.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Федеральной службой разведки и при поддержке Федерального бюро расследований США.