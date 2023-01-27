Мир Разведка Германии в сотрудничестве с ФБР США разоблачила российского шпиона

2023-01-27 13:33

После ареста сотрудника Федеральной разведывательной службы (BND) за шпионаж в пользу оркостана в конце прошлого года задержан его предполагаемый сообщник. Об этом сообщает офис генерального прокурора в Карлсруэ.

Мужчину, Артура Е., подозревают в том, что он доставил на россию секретную информацию, которую собирал сотрудник BND, и передал ее российской секретной службе.

Курьер был арестован когда он прибыл из США в аэропорт Мюнхена. Задержанный является гражданином Германии и не является штатным сотрудником BND.

Обвиняемый подозревается в пособничестве в государственной измене.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с Федеральной службой разведки и при поддержке Федерального бюро расследований США.

subscriber subscriber

Еще по теме

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки танков Украине - это уже прямой намек бункерному

2023-01-27 12:29

Германия передаст Украине роту танков Leopard 2А6

2023-01-25 16:00

Германия начала переброску новейших зенитно-ракетных комплексов Patriot к границе Украины

2023-01-25 08:24

Немецкие СМИ выяснили, сколько танков Leopard 2 Берлин может в ближайшее время передать Украине

2023-01-23 15:37

Еще новости в разделе "Мир"

Разведка Германии в сотрудничестве с ФБР США разоблачила российского шпиона

2023-01-27 13:33

Прем'єра Великої Британії оштрафували за те, що він їхав на задньому сидінні авто непристебнутим

2023-01-25 15:38

Слотс Сити онлайн казино на реальные деньги

2023-01-24 22:14

Внутреннее ядро Земли могло начать вращаться по-другому - исследование

2023-01-24 21:00
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Разведка Германии в сотрудничестве с ФБР США разоблачила российского шпиона 2023-01-27 13:33
Прем'єра Великої Британії оштрафували за те, що він їхав на задньому сидінні авто непристебнутим 2023-01-25 15:38
Слотс Сити онлайн казино на реальные деньги 2023-01-24 22:14
Внутреннее ядро Земли могло начать вращаться по-другому - исследование 2023-01-24 21:00